Стальную и свинцовую гири массой 1 кг прогрели в кипящнй воде, а затем поставили на лед. под какой из гирь растает больше лед?

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Стальную и свинцовую гири массой 1 кг прогрели в кипящнй воде, а затем поставили на лед. под какой из гирь растает больше лед?

Автор: Гость