Станок весом 16 КН имеет площадь опоры 2 см ^2.Вычислите давление станка на фундамен??.Кто знает з какой книги эта задача.Или хотя-бы издателя. Дам больше 30 баллов.Кто сделает быстро,без обмана.Мне надо не решение.

Физика

Станок весом 16 КН имеет площадь опоры 2 см ^2.Вычислите давление станка на фундамен??.Кто знает з какой книги эта задача.Или хотя-бы издателя. Дам больше 30 баллов.Кто сделает быстро,без обмана.Мне надо не решение.

Автор: Гость