Станок весом 16 КН имеет площадь опоры 2 см ^2.Вычислите давление станка на фундамен??.Кто знает з какой книги эта задача.Или хотя-бы издателя. Дам больше 30 баллов.Кто сделает быстро,без обмана.Мне надо не решение.
Физика
Станок весом 16 КН имеет площадь опоры 2 см ^2.Вычислите давление станка на фундамен??.Кто знает з какой книги эта задача.Или хотя-бы издателя. Дам больше 30 баллов.Кто сделает быстро,без обмана.Мне надо не решение.
Ответ(ы):
Гость:
Дано: F тяж = 16 кН = 16000 Н S = 2 см² = 0,0002 м² P - ? Решение: P = F/S P = 16000 / 0.0002 = 80 000 000 Па = 80 МПа Ответ: P = 80 МПа
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