Станции метро: Южная, Чертановская, Севастопольская, Нахимовский Проспект, Нагорная, нагатинская, следующая - Тульская? ... Где логика?
Другие предметы
Станции метро: Южная, Чертановская, Севастопольская, Нахимовский Проспект, Нагорная, нагатинская, следующая - Тульская? ... Где логика?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
"Алфавит наоборот" (а это те 20 символов, которые я минимум должен написать)
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
Английский язык
Установите соответствие между текстами и их темами, выбрав тему из выпадающего списка. Используйте каждую тему только один раз. В задании одна тема...