Станции метро: Южная, Чертановская, Севастопольская, Нахимовский Проспект, Нагорная, нагатинская, следующая - Тульская? ... Где логика?

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Станции метро: Южная, Чертановская, Севастопольская, Нахимовский Проспект, Нагорная, нагатинская, следующая - Тульская? ... Где логика?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
"Алфавит наоборот" (а это те 20 символов, которые я минимум должен написать)
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