Станционный смотритель 1. Каким предстает жилище Станционного смотрителя в перв??й и второй раз? Зачем это нужно автору? 2.Почему автор обращает внимание на картинки на стене, рассказывающее историю о Блудном сыне? Помогите ...

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Посмотрим описание жилища смотрителя. Конечно же, первым делом мы обращаем внимание на картинки по библейской притче о блудном сыне, которым Вырин, кажется, придает особое значение. В какой-то мере они отображают мировоззрение Самсона. Он надеется, что все обойдется, что все будет хорошо, так же как и в библейской притче. Что еще видно в жилище героя? Например, в начале его дом выглядит уютным, опрятным, прибранным. . На окнах стоят цветы — символ мещанского благополучия в те времена. Везде видна аккуратность, забота дочки смотрителя. Все это исчезает с ее уходом — Вырин не наводит порядок, считая, что Дуня скоро вернется, воспринимая это как должное – и так и не дожидается этого. Самсон Вырин создал свой маленький, ограниченный мирок, полностью отгородившись от мира внешнего. Там ему комфортно и уютно, он не думает о возможных изменениях в своей жизни. В этом мирке вместе с ним живет его четырнадцатилетняя красавица-дочь, которая, возможно, тяготится таким существованием и рвется в большой мир. Но всего этого герой не желает видеть и думать об этом, т. к. любые изменения его пугают.