"Станционный смотритель" Почему отец не дождался приезда дочери? Почему Дюня пл??кала на могиле у отца?
Литература
"Станционный смотритель" Почему отец не дождался приезда дочери? Почему Дюня пл??кала на могиле у отца?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Он и не ждал. Дуня сбежала с офицером, по моему, немецким. А плакала она, потому что осознала, что отец был родным и самым близким человеком. А она обошлась с ним очень жестоко, о чем и пожалела в последствии.
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