Старшеклассникам одной из школ был задан вопрос: "Что значит быть конкурентоспособным в условиях рынка?". Среди ответов преобладали следущие: ориентироваться в выборе на профессию, которая соответствует потребностям экономическ...

Обществознание
Старшеклассникам одной из школ был задан вопрос: "Что значит быть конкурентоспособным в условиях рынка?". Среди ответов преобладали следущие: ориентироваться в выборе на профессию, которая соответствует потребностям экономического развития региона (отрасли);овладеть системой знаний, умений, образцами поведения, которые позволяют каждому найти себя в новой трудовой деятельности; быть готовым к обучению, переподготовке, овладению второй (смежной) профессией. Чтобы ты добавил к этим ответам?
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Гость:
Чтобы ты мог постоять сам за себя. Представить умел себя и свою компанию. Уметь торговаться
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