Ставки. Допустим у меня общий банк 2193,86 рублей. Я поставил 200 рублей на коэфф. 2.08 и в??йграл 416 рублей. Чистыми я получается выйграл 216 рублей. На сколько я увеличил свой банк в %? И если допустим я проиграю 300 рублей ...

Математика
Ставки. Допустим у меня общий банк 2193,86 рублей. Я поставил 200 рублей на коэфф. 2.08 и в??йграл 416 рублей. Чистыми я получается выйграл 216 рублей. На сколько я увеличил свой банк в %? И если допустим я проиграю 300 рублей потом, то на сколько % я уменьшу банк?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
216/2193,86*100%=9,85% 300/2193,86*100%=13,67%
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