Ставки. Допустим у меня общий банк 2193,86 рублей. Я поставил 200 рублей на коэфф. 2.08 и в??йграл 416 рублей. Чистыми я получается выйграл 216 рублей. На сколько я увеличил свой банк в %? И если допустим я проиграю 300 рублей ...

Математика

Ставки. Допустим у меня общий банк 2193,86 рублей. Я поставил 200 рублей на коэфф. 2.08 и в??йграл 416 рублей. Чистыми я получается выйграл 216 рублей. На сколько я увеличил свой банк в %? И если допустим я проиграю 300 рублей потом, то на сколько % я уменьшу банк?

Автор: Гость