Ставлю 15 баллов Найдите произведение, используя свойства умножения: а) (-2)*(-6)*50*12 б) 11*(-4)*3*25 в) -0.2*0.8*(-5)*1.25

Математика
Ставлю 15 баллов Найдите произведение, используя свойства умножения: а) (-2)*(-6)*50*12 б) 11*(-4)*3*25 в) -0.2*0.8*(-5)*1.25
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Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
А)7200 б)-3300 в)1 по моему так                                                
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