Стеднее арифметическое трёх чисел 7,6, а сумма четырёх других чисел 12,69 . Найдите среднее арифметическое всех этих семи чисел.

Математика

Стеднее арифметическое трёх чисел 7,6, а сумма четырёх других чисел 12,69 . Найдите среднее арифметическое всех этих семи чисел.

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