Стеднее арифметическое трёх чисел 7,6, а сумма четырёх других чисел 12,69 . Найдите среднее арифметическое всех этих семи чисел.
Математика
Стеднее арифметическое трёх чисел 7,6, а сумма четырёх других чисел 12,69 . Найдите среднее арифметическое всех этих семи чисел.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1)сумма первых трёх чисел 7,6*3=22,8 2)всего чисел 3+4=7 3)срееднее арифметическое (22,8+12,69):7=5,07
Гость:
7,6*3=22,8 сумма трёх чисел 3+4=7 всего чисел (22,8+12,69):7=5,07 среднее арифметическое всех этих семи чисел.
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