Стенки гидры состоят из _____________ слоёв клеток. Внутри тела имеется________ полость. В ____________ слое располагаются различные клетки. Покров тела гидры образуют _______________ клетки. Благодаря наличию мускульных волоко...

Биология
Стенки гидры состоят из _____________ слоёв клеток. Внутри тела имеется________ полость. В ____________ слое располагаются различные клетки. Покров тела гидры образуют _______________ клетки. Благодаря наличию мускульных волоконец в основании каждой такой клетки гидра может передвигаться и _______________ длину своего тела. На поверхности тела гидры, особенно на её щупальцах, много _______________ клеток. В этих клетках, в особой ________________ находятся тонкие нити с зазубринками. Когда добыча, проплывающая мимо, коснется чувствительного волоска, ______________ выбрасываются наружу и вонзаются в тело жертвы. Яд _________________ в добычу. Стрекательные клетки ______________ гидру от рыб и крупных водных насекомых.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Двух кишечная  в эпителиально-мускульном
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