Стих М. В. Ломоносов "кузнечик" 1) Что имел в виду автор, создавая это стихотворение? (5 приложений) 2) Что для автора есть блаженство и счастье? (6 приложений) Буду б лагодарен вам!

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Стих М. В. Ломоносов "кузнечик" 1) Что имел в виду автор, создавая это стихотворение? (5 приложений) 2) Что для автора есть блаженство и счастье? (6 приложений) Буду б лагодарен вам!

Автор: Гость