Стих о красоте воды окружающий мир 2 класс

Гость: Гость:

Познакомьтесь, мой дружок — Маленький и быстрый Синеглазый ручеёк Чубчик серебристый. Он бежит издалека, По камням и сучьям. Я завидую слегка: Ах, какой везучий! Он увидит океан, Корабли и чаек. Каждый мальчик-капитан О таком мечтает. Поспешает ручеек По траве и шишкам А на спинке он везет Лодочку мальчишки. (Татьяна Жиброва)