Стих о красоте воды окружающий мир 2 класс
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Стих о красоте воды окружающий мир 2 класс
Ответ(ы):
Гость:
Познакомьтесь, мой дружок — Маленький и быстрый Синеглазый ручеёк Чубчик серебристый. Он бежит издалека, По камням и сучьям. Я завидую слегка: Ах, какой везучий! Он увидит океан, Корабли и чаек. Каждый мальчик-капитан О таком мечтает. Поспешает ручеек По траве и шишкам А на спинке он везет Лодочку мальчишки. (Татьяна Жиброва)
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