Стихи про весну. К строкам Пришла красавица-весна,Растаял снег вокруг.

Пришла красавица-весна, Растаял снег вокруг. Деревья отошли от сна, Теплее стало вдруг... Журчат бегущие ручьи, Синеют небеса... Вернулись шумные грачи... На лепестках - роса... Закопошились муравьи - Трудяги-малыши... И дарят трели соловьи Так звонко от души... На сердце ярко и светло И хочется чудес.. Смотрю на все, что расцвело, С восторгом до небес...