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стихотворение о войне 4-5 столбиков
стихотворение о войне 4-5 столбиков
Ответ(ы):
Ответил Гость:
Песни фронтовые, Награды боевые,
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