Стихотворение К.Бальмонта lt;lt;Осеньgt;gt;-если что посмотрите в интернете Выпиш?? слова с буквами безударных гласных в корне ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТА!!!
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Стихотворение К.Бальмонта lt;lt;Осеньgt;gt;-если что посмотрите в интернете Выпиш?? слова с буквами безударных гласных в корне ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТА!!!
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Поспевает-спел,холоднее-холод.холодный улетают-улёт, деревья -дерево смеется-смех цветах -цветОсень -осенний
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