Стихотворение К.Бальмонта lt;lt;Осеньgt;gt;-если что посмотрите в интернете Выпиш?? слова с буквами безударных гласных в корне ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТА!!!

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Стихотворение К.Бальмонта lt;lt;Осеньgt;gt;-если что посмотрите в интернете Выпиш?? слова с буквами безударных гласных в корне ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТА!!!

Автор: Гость