Стиль педагогического руководства, при котором создаются предпосылки для наиболее полного развития творческой активности учащихся и инициативности. * а) авторитарный; б) либер альный; в) эмпатийный; г) демократический...

В)По данным исследователей, ученик, находящийся в эмпатийной обстановке, - “более инициативен, общителен, любознателен, дисциплинирован, у него отмечаются более высокие показатели интеллекта, творческого потенциала, академических достижений и самооценки. Учителям же, благодаря такому подходу, удается лучше осуществлять дифференцированный подход к учащимся, быть более внимательным к чувствам детей, чаще вступать с учениками в диалог и использовать их мысли на уроке». Г)При демократическом стиле руководства общение и деятельность строятся на творческом сотрудничестве. Совместная деятельность мотивируется педагогом, он прислушивается к мнению учащихся, поддерживает право воспитанника на свою позицию, поощряет активность, инициативу, обсуждает замысел, способы и ход деятельности.Этот стиль характеризуется положительно-эмоциональной атмосферой взаимодействия, доброжелательностью, доверием, требовательностью и уважением, учетом индивидуальности личности. Основная форма обращения — совет, рекомендация, просьба. Этот стиль располагает воспитанников к педагогу, способствует их развитию и саморазвитию, вызывает стремление к совместной деятельности, побуждает к самостоятельности, стимулирует самоуправление.