Стиральный порошок продается в коробках по 650кг и 750кг. У мамы осталось денег на по??упку не более 2 кг порошка. Сколько и какие упаковки порошка она сможет купить? ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТА!!!
Математика
Стиральный порошок продается в коробках по 650кг и 750кг. У мамы осталось денег на по??упку не более 2 кг порошка. Сколько и какие упаковки порошка она сможет купить? ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТА!!!
Ответ(ы):
Гость:
Она может купить 3 по 650, 2 по 650,1 по 650 и не более одной по 750, 0 по 650 и не более двух по 750. Это все варианты
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