Сто девяносто седьмой в творительном падеже

Сто девяносто седьмой в творительном падеже

Ответ(ы):

Ответил Гость:
Интересоваться ( каким?) сто девяносто седьмым -порядковое числительное ,склоняется только последняя часть
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