Стоят два дома Один дом богатого другой дом Бедного оба горят вопрос Какой дом полиция потушит первым дом богатого или дом Бедного? это прикол.если что

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Стоят два дома Один дом богатого другой дом Бедного оба горят вопрос Какой дом полиция потушит первым дом богатого или дом Бедного? это прикол.если что
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Полиция тушить не может.
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