Стоимость 9 мотков пряжи на 450 руб. больше чем стоимость 6 мотков этой пряжи На скол??ко нужно 30 мотков пряжи Сколько это будет стоить
Математика
Стоимость 9 мотков пряжи на 450 руб. больше чем стоимость 6 мотков этой пряжи На скол??ко нужно 30 мотков пряжи Сколько это будет стоить
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
150руб=1 моток 30мотков=4500руб
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