Стоимость 9 мотков пряжи на 450 руб. больше чем стоимость 6 мотков этой пряжи На скол??ко нужно 30 мотков пряжи Сколько это будет стоить

Математика

Стоимость 9 мотков пряжи на 450 руб. больше чем стоимость 6 мотков этой пряжи На скол??ко нужно 30 мотков пряжи Сколько это будет стоить

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