Стоимость автомобиля с гаражом состовляет 355 600 рублей. Сколько стоит автомобиль если он на 97 300 рублей дороже удвоенной стоимости гаража
Математика
Стоимость автомобиля с гаражом состовляет 355 600 рублей. Сколько стоит автомобиль если он на 97 300 рублей дороже удвоенной стоимости гаража
Ответ(ы):
Гость:
х- это стоимость гаража(97300+2х) - это стоимость автомобилях+(97 300+2х)=355 60097 300+3х= 355 6003х= 258 300х=258 300/3х=86 100Тогда 97 300+86100*2= 269500- стоимость автомобиля
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