Стоимость автомобиля с гаражом состовляет 355 600 рублей. Сколько стоит автомобиль если он на 97 300 рублей дороже удвоенной стоимости гаража

Математика

Стоимость автомобиля с гаражом состовляет 355 600 рублей. Сколько стоит автомобиль если он на 97 300 рублей дороже удвоенной стоимости гаража

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