Стоимость стиральной машины с доставкой на дом составлЯет 13 274,1р Сколько стоит ст??ральная машина если стоимость доставки составляет 7,5 % стоимости машины ?

Математика

Стоимость стиральной машины с доставкой на дом составлЯет 13 274,1р Сколько стоит ст??ральная машина если стоимость доставки составляет 7,5 % стоимости машины ?

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