Стоимость стиральной машины с доставкой на дом составлЯет 13 274,1р Сколько стоит ст??ральная машина если стоимость доставки составляет 7,5 % стоимости машины ?

Математика
Стоимость стиральной машины с доставкой на дом составлЯет 13 274,1р Сколько стоит ст??ральная машина если стоимость доставки составляет 7,5 % стоимости машины ?
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Ответ(ы):
Гость:
13274.1/107.5=123.48 - 1 % 123.48х100=12348р - стоит машина
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