Стоит чудесный зимний день.Над нами ясное голубое небо.Всё вокруг покрыть пушистым снежным ковром.Яркий свет слепит глаза.Мы въехали с лес.Деревья стоят словно в сказке.На стволе высокой сосны мы заметили пёстрого дятла.Он ловк...

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Стоит чудесный зимний день.Над нами ясное голубое небо.Всё вокруг покрыть пушистым снежным ковром.Яркий свет слепит глаза.Мы въехали с лес.Деревья стоят словно в сказке.На стволе высокой сосны мы заметили пёстрого дятла.Он ловко долбил шишку.Синички и воробьи дружно подбирают сосновые семена.Рыжая белка быстро мелькнула среди деревьев.Под сосной видны следы.Это заяц-беляк пробежал по нетронутому снегу.Хорошо в лесу!Легко дышать свежим морозным воздухом. Составить три словосочетания:прил.+сущ.м.р.в Т.п.,Прил+сущ.ср.р.Д.п.,прил+сущ.ж.р. в П.п.

Автор: Гость