Стоит ли поступать в мед колледж на дантиста. Какие предметы будут на 2 курсе. скажите пожалуйста.и в чем в основном заключается работа дантиста
Литература
Стоит ли поступать в мед колледж на дантиста. Какие предметы будут на 2 курсе. скажите пожалуйста.и в чем в основном заключается работа дантиста
Ответ(ы):
Ответил Гость:
а химия есть или нет?
Не тот ответ, который тебе нужен?
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