Столяр отремонтировал 32 стула работая 5 часов до обеда и 3 часа после обеда. за каждый час он отремонтировал одинаковое количество стульев. сколько стульев отремонтировал столяр до обеда и после обеда?
Математика
Столяр отремонтировал 32 стула работая 5 часов до обеда и 3 часа после обеда. за каждый час он отремонтировал одинаковое количество стульев. сколько стульев отремонтировал столяр до обеда и после обеда?
Ответ(ы):
Гость:
1)5+3=8 (ч) - всего работал 2) 32:8 = 4 (ст.) ремонтировал каждый час 3) 5*4=20 (ст) до обеда 4) 3*4=12 (ст) после обеда
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