Столяр отремонтировал 32 стула работая 5 часов до обеда и 3 часа после обеда. за каждый час он отремонтировал одинаковое количество стульев. сколько стульев отремонтировал столяр до обеда и после обеда?

Математика

Столяр отремонтировал 32 стула работая 5 часов до обеда и 3 часа после обеда. за каждый час он отремонтировал одинаковое количество стульев. сколько стульев отремонтировал столяр до обеда и после обеда?

Автор: Гость