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столица Италии стоит на реке…
столица Италии стоит на реке…
Ответ(ы):
Ответил Гость:
Река называется Тибр
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