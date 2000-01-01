Столкнулись две тележки при этом тележка массой 0.5 кг получила ускорение 4 м/с^2.какое ускорение получила вторая тележка массой 0,8 кг m1=0,5кг=500г a1=4м/с^2 m2=0,8кг=800г F=m*a F=500*4=2000н a2=2000\800=2,5 народ списы...
Физика
Столкнулись две тележки при этом тележка массой 0.5 кг получила ускорение 4 м/с^2.какое ускорение получила вторая тележка массой 0,8 кг m1=0,5кг=500г a1=4м/с^2 m2=0,8кг=800г F=m*a F=500*4=2000н a2=2000\800=2,5 народ списывайте !!!!!!!!
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Дано m1=0.5 кг a1=4 м/с m2=0.8 кг a2-? 3 закон Ньютона m1a2=m2a2 a2=m1a1/m2 a2=0.5*4/0.8=2.5 м/с²
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