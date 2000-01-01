Столкнулись две тележки при этом тележка массой 0.5 кг получила ускорение 4 м/с^2.какое ускорение получила вторая тележка массой 0,8 кг m1=0,5кг=500г a1=4м/с^2 m2=0,8кг=800г F=m*a F=500*4=2000н a2=2000\800=2,5 народ списы...

Физика

Столкнулись две тележки при этом тележка массой 0.5 кг получила ускорение 4 м/с^2.какое ускорение получила вторая тележка массой 0,8 кг m1=0,5кг=500г a1=4м/с^2 m2=0,8кг=800г F=m*a F=500*4=2000н a2=2000\800=2,5 народ списывайте !!!!!!!!

Автор: Гость