Столовая расходовала одну неделю по 70 литров молока в день а другую неделю по 80 ли??ров молока в день сколько литров молока израсходовали за эти две недели если столовая работала пять дней недели и 6 дней в неделю

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Столовая расходовала одну неделю по 70 литров молока в день а другую неделю по 80 ли??ров молока в день сколько литров молока израсходовали за эти две недели если столовая работала пять дней недели и 6 дней в неделю

Автор: Гость