Столовая расходовала одну неделю по 70 литров молока в день а другую неделю по 80 ли??ров молока в день сколько литров молока израсходовали за эти две недели если столовая работала пять дней недели и 6 дней в неделю
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Столовая расходовала одну неделю по 70 литров молока в день а другую неделю по 80 ли??ров молока в день сколько литров молока израсходовали за эти две недели если столовая работала пять дней недели и 6 дней в неделю
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Дано 1-?, по 70 в каждый д. 2-?, по 80 каждый д. Найти: все израсходованное молоко решение (70+80)*7=150*7=1050 Ответ: за две недели выпили 1050 литров молока
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