Сторона АВ треугольника АВС равна 5 см. Сторона ВС вдвое больше стороны АВ. Сторона на 2 см меньше стороны Вс. Найдите периметр треугольника

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Сторона АВ треугольника АВС равна 5 см. Сторона ВС вдвое больше стороны АВ. Сторона на 2 см меньше стороны Вс. Найдите периметр треугольника

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