Сторона АВ треугольника АВС равна 5 см. Сторона ВС вдвое больше стороны АВ. Сторона на 2 см меньше стороны Вс. Найдите периметр треугольника

Разное
Сторона АВ треугольника АВС равна 5 см. Сторона ВС вдвое больше стороны АВ. Сторона на 2 см меньше стороны Вс. Найдите периметр треугольника
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Ab= 5см bc=10см ac=8см P= ab+bc+ac=5+10+8=23см
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Разное
Describes animals and plants which we are trying to save не endangered, одно слово 9 букв, предпоследняя E
Ответить
Разное
Помогите написать сочинение описание предмета (шкатулки)
Ответить
Разное
С какой скоростью разгоняется гепард
Ответить
Разное
Упростите выражение (345+x)-235 и найдите его значение при x=278
Ответить
Разное
Какое из данных четырех слов не обладает грамматическим свойством, которым обладают все остальные слова:? 1)кофе 2)леди 3)такси 4)штаны ...
Ответить
Разное
Прочитай устойчивые сочетания слов.В каких ситуациях их можно использовать?Определи склонение имён существительных. Чувствовать себя на седьмом неб...
Ответить
Разное
13√3+3√3 =......... Помогите пожалуйста
Ответить
Разное
Переведите пожалуйста на русский правильно предложение he used to keep thoughts and ways of represantion of a speech under translation intact but i...
Ответить
Разное
Сочинение на тему: 1)Почему Владимир Дубровский стал разбойником? 2)Владимир Дубровский и Маша Троекурова. Написать своими словами
Ответить
Разное
Назовите таких литературных героев, которым вы хотели бы пдражать в своем чтении. Помогите подалуйста зарание спасибо!!
Ответить