Сторона АВ треугольника АВС равна 5 см. Сторона ВС вдвое больше стороны АВ. Сторона на 2 см меньше стороны Вс. Найдите периметр треугольника
Разное
Сторона АВ треугольника АВС равна 5 см. Сторона ВС вдвое больше стороны АВ. Сторона на 2 см меньше стороны Вс. Найдите периметр треугольника
Ответ(ы):
Гость:
Ab= 5см bc=10см ac=8см P= ab+bc+ac=5+10+8=23см
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Разное
Describes animals and plants which we are trying to save не endangered, одно слово 9 букв, предпоследняя E
Разное
Какое из данных четырех слов не обладает грамматическим свойством, которым обладают все остальные слова:? 1)кофе 2)леди 3)такси 4)штаны ...
Разное
Прочитай устойчивые сочетания слов.В каких ситуациях их можно использовать?Определи склонение имён существительных. Чувствовать себя на седьмом неб...
Разное
Переведите пожалуйста на русский правильно предложение he used to keep thoughts and ways of represantion of a speech under translation intact but i...
Разное
Сочинение на тему: 1)Почему Владимир Дубровский стал разбойником? 2)Владимир Дубровский и Маша Троекурова. Написать своими словами