Сторона квадрата м. Найдите Р квадрата.
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Сторона квадрата м. Найдите Р квадрата.
Ответ(ы):
Гость:
А= Р= 4а= 4* = = 3 м.
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