Сторона наша лесистая.едешь день два и все лесом.и дом наш стоит у самога леса.но д??леко в лес я не хожу:боюсь лесных зверей.у нас водятся даже медведи.лесник рассказывал ,что один раз видел,как мимо него прошла медведица с ...

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Сторона наша лесистая.едешь день два и все лесом.и дом наш стоит у самога леса.но д??леко в лес я не хожу:боюсь лесных зверей.у нас водятся даже медведи.лесник рассказывал ,что один раз видел,как мимо него прошла медведица с медвежатами.лесничий говорит,что бы я был осторожней.но мне ни разу приходилось встречать в лесу медведя......найди и выпиши в два столбика :однокоренные;слова стоящие в разных формах
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Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
.Лесистая,лесом,лесных,лесник,лесничий.
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