Сторона основания правильной треугольной треугольной пирамиды равна 8 см. Определите площадь полной поверхности пирамиды, если её боковое ребро равно 5 см.

В правильной пирамиде боковые рёбра равны. Площадь боковой грани можно вычислить по ф-ле Герона. р=(8+5+5)/2=9 см. Sгр=√(9(9-8)(9-5))=12 см. Площадь основания: Sосн=a√3/4=8√3/4=16√3 см. Общая площадь: S=Sосн+3Sгр=16√3+12·3=16(√3+3) см - это ответ.