Сторона ПРямоугольника АВСД втрое большестороны ВС Найдите стороны прямоугольника если его периметр равен72см
Математика
Сторона ПРямоугольника АВСД втрое большестороны ВС Найдите стороны прямоугольника если его периметр равен72см
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Х - одна сторона. 3х - другая сторона. 2х + 3х *2 = 72 8х = 72 х = 9 см - одна сторона. 3 * 9 = 27 см - другая сторона.
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