Сторона ромба равна 29, диагональ 42, найдите площадь

Площадь ромба равна 1/2произведения его диагоналей. По свойствам ромба его диагонали точкой пересечения делятся пополам, а это значит, что данная диагональ точкой пересечения делится на 21см и 21см(42/2). Тогда, чтобы найти площадь, надо найти длину другой диагонали, которая тоже точкой пересечения делится пополам. Зная это по теореме Пифагора найдем половину этой диагонали, а следовательно тогда, умножив на 2 найдем и всю длину диагонали. Диагональ=корень из 29в квадрате-21в квадрате=20см. Тогда вся диагональ=20*2=40смНайдем площадь: S=1/2*40*42=840cм квадратных