Сторона ромба равна 50, а диагональ равна 80. Найдите площадь ромба.

Площадь ромба равна половине произведения диагоналей Рассмотрим треугольник который получается при пересечении диагоналей Диагонали ромба пересекаются под прямым углом значит треугольник прямоугольный Отсюда по т. Пифагора половина второй диагонали будет равна корню из разности стороны ромба (гипотенуза треугольника) в квадрате и половины известной диагонали (катет треугольника) в квадрате 2500-1600=900 корень равен 30- половина диагонали вся диагональ 60 Площадь равна 80*60/2=4800/2=2400