Сторона ромба равна a, один из углов равен альфа. Точка M удалена от плоскости ромба на расстояние b. Найдите расстояние от точки M до сторон ромба, если она равноудалена от них.

Геометрия
Сторона ромба равна a, один из углов равен альфа. Точка M удалена от плоскости ромба на расстояние b. Найдите расстояние от точки M до сторон ромба, если она равноудалена от них.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Если соеденить точку М и вершины ромба, то получится равнобедренная пирамида. От точки М опускаем перпендикуляр в пересечение диагоналей ромба (перпендикуляр на плоскость). Тогда МА^2=OM^2+AO^2. Или по другому. От точки М опускаем перпендикуляр к середине любой из сторон (не важно, расстояние все равно одно и тоже), рассматриваем получившийся треугольник и находим боковую сторону пирамиды (МА^2=b^2+(a/2)^2)
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