СТОРОНА ТРИУГЛЬНИКА АВС РАВНЫ 12 СМ,16 СМ И 18 СМ НАЙДИТЕ ПИРИМЕТР ТРЕУГОЛЬНИКА С ВЕР??ИНАМИ КОТОРОГО ЯВЛ.СЕРЕДИНЫ СТОРОН ДАННОГО ТРИУГОЛЬНИКА.

Математика
СТОРОНА ТРИУГЛЬНИКА АВС РАВНЫ 12 СМ,16 СМ И 18 СМ НАЙДИТЕ ПИРИМЕТР ТРЕУГОЛЬНИКА С ВЕР??ИНАМИ КОТОРОГО ЯВЛ.СЕРЕДИНЫ СТОРОН ДАННОГО ТРИУГОЛЬНИКА.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Каждая сторона нового треугольника является средней линией и поэтому вдвое меньше соответствующей стороны. периметр тоже уменьшается в 2 раза  (12+16+18) : 2 = 23Ответ  23 см.

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