Стороны параллелограмма равны 6 см и 4 см, а одна из высот равна 5 см.Найдите другую высоту.Сколько решений имеет эта задача?

Литература
Стороны параллелограмма равны 6 см и 4 см, а одна из высот равна 5 см.Найдите другую высоту.Сколько решений имеет эта задача?
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Ответил Гость:
Пусть х- другая высота. По теореме Пифагора. 36= 16+х^2 Х= корень из 20 = два корня из пяти Думаю, задача имеет 1 решение
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