Стороны прямоугольника 5 см и 7 см. Чему равна площадь квадрата, если периметр его равен периметру прямоугольника?
Математика
Стороны прямоугольника 5 см и 7 см. Чему равна площадь квадрата, если периметр его равен периметру прямоугольника?
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