Стороны прямоугольника 5 см и 7 см. Чему равна площадь квадрата, если периметр его равен периметру прямоугольника?

Математика

Стороны прямоугольника 5 см и 7 см. Чему равна площадь квадрата, если периметр его равен периметру прямоугольника?

Автор: Гость