Стороны треугольника=16,28,20 см. найти периметр треугольника вершины которого являются серединой данного треугольника. ПОМОГИТЕ, ПОЖАЛУЙСТА.
Геометрия
Стороны треугольника=16,28,20 см. найти периметр треугольника вершины которого являются серединой данного треугольника. ПОМОГИТЕ, ПОЖАЛУЙСТА.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Все стороны делятся на 2 периметр=8+14+10=32
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