Стороны треугольника равны 1,5 см,1,5см и 1см,могут ли синусы углов в треугольнике от??оситься как 5:7:12?Срочно!!Объясните,пожалуйста!!!))
Геометрия
Стороны треугольника равны 1,5 см,1,5см и 1см,могут ли синусы углов в треугольнике от??оситься как 5:7:12?Срочно!!Объясните,пожалуйста!!!))
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Не смогут, так как синус равнен отношению прилежашей к гипотенузе
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