Стороны треугольника равны 1,5 см,1,5см и 1см,могут ли синусы углов в треугольнике от??оситься как 5:7:12?Срочно!!Объясните,пожалуйста!!!))

Геометрия

Стороны треугольника равны 1,5 см,1,5см и 1см,могут ли синусы углов в треугольнике от??оситься как 5:7:12?Срочно!!Объясните,пожалуйста!!!))

Автор: Гость