Стороны треугольника относятся как 3 : 5 : 6 . Найдите стороны подобного ему треугольника в котором сумма найбольшей и найменьшей сторон другого треугольника равна 27 см
Литература
Стороны треугольника относятся как 3 : 5 : 6 . Найдите стороны подобного ему треугольника в котором сумма найбольшей и найменьшей сторон другого треугольника равна 27 см
Ответ(ы):
Ответил Гость:
Так как это подобные треугольники, то отношение сторон не меняется. Первая сторона равна 3х, вторая- 5х, третья- 6х 1) 3х+6х=27 9х=27 х=3 2) 3х=3*3= 9 3) 5х=5*3=15 4) 6х=6*3=18 Ответ: 9; 15; 18
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