Стороны триугольника 8см 16см 20см .найти стороны подобного триугольника периметр которого равняется 66см
Геометрия
Стороны триугольника 8см 16см 20см .найти стороны подобного триугольника периметр которого равняется 66см
Ответ(ы):
Гость:
Стороны треугольника 30,10,26
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