Стоял жаркий денёк. Вдруг потянул ветерок. Набежала синяя тучка. Дождевые капли тяжело ударили по траве и цветам. Они повисали на листочках и травинках. В каждой дождинке игра л солнечный луч.lt;br /gt; Дождь перест...

Литература
Стоял жаркий денёк. Вдруг потянул ветерок. Набежала синяя тучка. Дождевые капли тяжело ударили по траве и цветам. Они повисали на листочках и травинках. В каждой дождинке игра л солнечный луч.lt;br /gt; Дождь перестал. Взгляни на небо! Кто выстроил красивый мост деревни до заречных лугов? От земли идёт лёгкий парок. Воздух наполняется запахом полевых цветов.lt;br /gt; РАБОТА ПО ВАРИАНТАМ. ПРОЧИТАЙ ТЕКСТ И ОЗАГЛАВЬ ЕГО.ЗАПИШИ: 1-Й ВАРИАНТ-ПЕРВУЮ ЧАСТЬ; 2-Й ВАРИАНТ-ВТОРУЮ ЧАСТЬ. СРЕДИ ВЫДЕЛЕННЫХ СЛОВ НАЙДИ ТАКИЕ, В КОТОРЫХ ПРОИЗНОШЕНИЕ ЗВУКОВ И ИХ НАПИСАНИЕ СОВПАДАЮТ. ПОДЧЕРКНИ ИХ. УКАЖИ, ПОЧЕМУ ТАК ПРОИСХОДИТ. ПРИХОДИЛОСЬ ЛИ ТЕБЕ НАБЛЮДАТЬ ИЗМЕНЕНИЯ В ПРИРОДЕ ПОСЛЕ ДОЖДЯ? ПРИДУМАЙ И ЗАПИШИ ДВА ПРЕДЛОЖЕНИЯ.
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Автор: Гость
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Ответил Гость:
Копшуьпуьпщшукьщпшукп
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