Стр 17 номер 3 помогите пожалуйста пожалйста помогите

Литература
Стр 17 номер 3 помогите пожалуйста пожалйста помогите
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