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СТРАНА ГДЕ НА МОРСКОМ БЕРЕГУ ВСТРЕТИТ РУСАЛОЧКА
СТРАНА ГДЕ НА МОРСКОМ БЕРЕГУ ВСТРЕТИТ РУСАЛОЧКА
Ответ(ы):
Ответил Гость:
Страна - Дания, город - Копенгаген.
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