Страна разделилась на две страны: ............. возглавлял Никон, старообрядцев возглавлял............. Вставьте вместо точек пропущенные слова

История
Страна разделилась на две страны: ............. возглавлял Никон, старообрядцев возглавлял............. Вставьте вместо точек пропущенные слова
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1 - никонианцев 2 - Аввакум
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