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Страна в которой более 90% вырабатываемой электроэнергии приходится на гидроэнергетику
Страна в которой более 90% вырабатываемой электроэнергии приходится на гидроэнергетику
Ответ(ы):
Ответил Гость:
Норвегия!занимает 1 место
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