Страна в которой более 90% вырабатываемой электроэнергии приходится на гидроэнергетику

Страна в которой более 90% вырабатываемой электроэнергии приходится на гидроэнергетику

Ответ(ы):

Ответил Гость:
Норвегия!занимает 1 место 
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