Страна.Поля.Трава.Утонуть.Головой.Леса.Вершинами.Чудо.Птенцами.Бегущий.Ветках.НУЖНО УКАЗАТЬ ПАДЕЖ СУЩЕСТВИТЕЛЬНЫХ.
Разное
Страна.Поля.Трава.Утонуть.Головой.Леса.Вершинами.Чудо.Птенцами.Бегущий.Ветках.НУЖНО УКАЗАТЬ ПАДЕЖ СУЩЕСТВИТЕЛЬНЫХ.
Ответ(ы):
Гость:
Страна-И.п Поля - И.п Трава-И.п Утонуть-И.п Вершинами-Т.п Чудо-И.п Птенцами-Т.п Головой-Т.п Леса -и.п бегущий-и.п ветках-п.п
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