Страница 7 рабочая тетрадь 1 часть,окружающий мир 1 часть 4 класс. Плешакова.Крючкова.
Литература
Страница 7 рабочая тетрадь 1 часть,окружающий мир 1 часть 4 класс. Плешакова.Крючкова.
Ответ(ы):
Ответил Гость:
номер 4 в синый квадратик, 3 земля, 1 меркурий, 4 марс, 6 сатурн, 7 уран, 5 юпитер, 8 Нептун, 2 венера. в красный квадратик, 6 земля, 8 меркурий, 5 марс, 3 сатурн, 2 Уран, 4 Юпитер, 1 Нептун, 7 Венера. номер 5 диаметр Солнца в 109 раз больше диаметра Земли. Масса Солнца примерно в 330 тысяч раз больше массы нашей планеты. Растояние от земли до Солнца составляет 150 миллионов км. Температура на поверхности Солнца достигает 6 тысяч градусов, а в центре Солнца предположительно 15-20 миллионов градусов вот вам подсказка
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